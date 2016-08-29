Его задержали.

В Салехарде задержали местного жителя по подозрению в угоне пяти машин за сутки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, молодой человек пользовался неосмотрительностью владельцев авто. Во всех случаях двери машин были не заперты, а в замке зажигания находились ключи.

Угонщик заводил машину, катался на ней, затем бросал и пересаживался в другую.