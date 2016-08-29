Житель Салехарда за сутки угнал пять машинСегодня в 10:19
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Его задержали.
В Салехарде задержали местного жителя по подозрению в угоне пяти машин за сутки.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, молодой человек пользовался неосмотрительностью владельцев авто. Во всех случаях двери машин были не заперты, а в замке зажигания находились ключи.
Угонщик заводил машину, катался на ней, затем бросал и пересаживался в другую.
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