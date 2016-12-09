Мужчина заплатит семье погибшей миллион.

Байкаловский райсуд вынес приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибла 52-летняя женщина-велосипедист. Он проведет 4,5 года в колонии-поселении. Кроме того, его лишили прав на 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 7 августа 2016 года. Пьяный водитель ВАЗ-21120 двигался в направлении деревни Лопаткина со скоростью не менее 90 километров в час и слишком близко подъехал к велосипедистке. Женщина скончалась на месте.

В пользу родственников погибшей с подсудимого взыскан 1 миллион рублей.