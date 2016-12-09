×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанин отсидит 4,5 года за смерть велосипедисткиСегодня в 13:18

  • Текст

Мужчина заплатит семье погибшей миллион.

Байкаловский райсуд вынес приговор мужчине, по вине которого в ДТП погибла 52-летняя женщина-велосипедист. Он проведет 4,5 года в колонии-поселении. Кроме того, его лишили прав на 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 7 августа 2016 года. Пьяный водитель ВАЗ-21120 двигался в направлении деревни Лопаткина со скоростью не менее 90 километров в час и слишком близко подъехал к велосипедистке. Женщина скончалась на месте.

В пользу родственников погибшей с подсудимого взыскан 1 миллион рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×