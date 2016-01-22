Пермяк забил подругу до смерти гвоздодером Сегодня в 11:27
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В День всех влюбленных.
24-летнему жителю Лысьвы предъявлено обвинение в убийстве знакомой.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, утром 14 февраля 2017 года молодой человек выпивал с 34-летней знакомой. Между ними разгорелась ссора - "кавалер" нанес женщине множественные удары по голове гвоздодером. Она скончалась на месте.
Обвиняемый арестован.
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