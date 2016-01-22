В День всех влюбленных.

24-летнему жителю Лысьвы предъявлено обвинение в убийстве знакомой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, утром 14 февраля 2017 года молодой человек выпивал с 34-летней знакомой. Между ними разгорелась ссора - "кавалер" нанес женщине множественные удары по голове гвоздодером. Она скончалась на месте.

Обвиняемый арестован.