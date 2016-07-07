Ей грозит 5 лет колонии.

В Ханты-Мансийске перед судом предстанет 35-летняя сутенерша, предлагавшая услуги трех проституток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

С декабря 2015 года по апрель 2016 года обвиняемая распространяла рекламу интим-услуг, в том числе в газете "Югорский экспресс", договаривалась с клиентами и доставляла девушек по адресам. Сутенерша брала 50% от заработанных проститутками денег.

Ей грозит до 5 лет лишения свободы.