Югорчанка пойдет под суд за "гастроли" трио проститутокСегодня в 15:28
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Ей грозит 5 лет колонии.
В Ханты-Мансийске перед судом предстанет 35-летняя сутенерша, предлагавшая услуги трех проституток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.
С декабря 2015 года по апрель 2016 года обвиняемая распространяла рекламу интим-услуг, в том числе в газете "Югорский экспресс", договаривалась с клиентами и доставляла девушек по адресам. Сутенерша брала 50% от заработанных проститутками денег.
Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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