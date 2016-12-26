Тюменцу грозит 12 лет тюрьмы за развращение школьницСегодня в 15:33
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Суд не за горами.
В Тюмени завершено расследование дела против 58-летнего мужчины, подозреваемого в развращении двух школьниц 13 и 14 лет.
По версии следствия, в августе 2016 года тюменец в квартире одного из домов Калининского района совершил в отношении знакомых девочек развратные действия без применения насилия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Тюменцу грозит до 12 лет лишения свободы.
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