Суд не за горами.

В Тюмени завершено расследование дела против 58-летнего мужчины, подозреваемого в развращении двух школьниц 13 и 14 лет.

По версии следствия, в августе 2016 года тюменец в квартире одного из домов Калининского района совершил в отношении знакомых девочек развратные действия без применения насилия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Тюменцу грозит до 12 лет лишения свободы.