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На Южном Урале рецидивист "наградил" юную любовницу ВИЧ16 февраля в 16:42

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Его ждет новый срок.

Южноуральская школьница заразилась ВИЧ от взрослого любовника. Ранее судимый 40-летний житель Чебаркуля вступил в интимную связь с несовершеннолетней, не сказав ей, что инфицирован вирусом иммунодефицита, сообщила "Уралинформбюро" сотрудник по взаимодействию со СМИ МО МВД РФ "Чебаркульский" Елена Щеткова.

Возбуждены два уголовных дела. Наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, предусматривает до 4 лет лишения свободы, а за заражение ВИЧ-инфекцией - до 8 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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