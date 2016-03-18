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В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксистаСегодня в 15:12

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Одного задержали.

В Екатеринбурге в Пионерском микрорайоне двое молодых людей напали на 45-летнего таксиста, пытались угнать его авто. Одного злоумышленника задержали, поиски второго продолжаются.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел 11 февраля 2017 года около 8.30. Таксист одной из транспортных компаний отвозил двух клиентов на улицу Маяковского. Когда он заехал во дворы, пассажиры накинулись на водителя с ножом. Тому удалось вырваться и убежать.

Однако похитить машину преступники не смогли: она не завелась из-за технической неполадки.

Спустя несколько часов в отдел полиции №3 доставили одного из подозреваемых - при себе у него был пистолет. 23-летний молодой человек рассказал, что в конце января приехал из Советского (ХМАО-Югра) в уральскую столицу к родственникам. Вместе с ним был 24-летний товарищ - житель Тюменской области. Оба ранее были судимы за имущественные преступления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция проверяет задержанных на причастность к иным преступлениям. Всех, кто пострадал от их действий, просьба позвонить по телефонам: (343) 356-46-03, +79122904241 (уголовный розыск), 356-42-03 (дежурная часть) либо 02.

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