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Директора тюменского ВКХ "Водоканал" поймали на взятке16 февраля в 17:11

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Почти в 2 миллиона рублей.

В Тюмени задержали генерального директора тюменского унитарного муниципального предприятия ВКХ "Водоканал". Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в течение октября 2016 года - февраля 2017 года он вымогал у коммерческой организации 1 миллион 800 тысяч рублей за подписание актив выполненных работ.

Во время передачи денег тюменца схватили.

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