В Березовском мошенники "отщипнули" от госземель 20 гектаров16 февраля в 17:41
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Возбуждено уголовное дело.
В Березовском возбуждено уголовное дело по факту махинаций с земельным участком площадью 20 гектаров в границах сельскохозяйственного кооператива "Шиловский", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В базе Росреестра собственником земли значится физическое лицо, арендатором – ООО "ГринПарк". Однако, как выяснилось в ходе проверки, решений о передаче участка из собственности государства уполномоченным органом не принималось.
По статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" виновным грозит до 6 лет лишения свободы.
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