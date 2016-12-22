Возбуждено уголовное дело.

В Березовском возбуждено уголовное дело по факту махинаций с земельным участком площадью 20 гектаров в границах сельскохозяйственного кооператива "Шиловский", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В базе Росреестра собственником земли значится физическое лицо, арендатором – ООО "ГринПарк". Однако, как выяснилось в ходе проверки, решений о передаче участка из собственности государства уполномоченным органом не принималось.

По статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" виновным грозит до 6 лет лишения свободы.