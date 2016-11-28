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Cургутских чиновниц заподозрили в получении взятки16 февраля в 18:32

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За перевод помещения из нежилого в жилое.

Двух чиновниц администрации Сургута задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору (ч. 1 ст. 285 и п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, 14 февраля 2017 года директор некой юридической фирмы, которая была в сговоре с госслужащими, получила от местной жительницы 500 тысяч рублей. 125 тысяч она оставила себе, а остальные 375 тысяч передала чиновницам. За это женщины обещали перевести нежилое помещение в жилое и заключить с горожанкой договор соцнайма.

В ближайшее время чиновницам будет предъявлено обвинение. Кроме того, решится вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения.

В отношении директора юридической фирмы возбуждено дело о пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

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