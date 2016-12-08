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В Тюмени рецидивиста будут судить за двойное убийство16 февраля в 18:03

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Он зарезал прохожих.

В суд направлено дело в отношении 30-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на двойное убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как следует из материалов дела, в ночь на 23 октября 2016 года подсудимый находился со своим 29-летним братом в гостях у знакомых на улице Береговой. Мимо дома проходила компания из четверых мужчин, которые знали хозяина и начали его звать. В окно выглянул брат подсудимого и вступил в перепалку с прохожими. Мужчины ушли, но через некоторое время вернулись - один из них потерял телефон. На улице они встретились с братьями, которые собирались домой.

Между мужчинами произошла драка. Подсудимый достал нож и зарезал двоих оппонентов. Еще одного мужчину он тяжело ранил ножом. Досталось и его брату, которого он не признал в темноте.

Следует отметить, что в 2007 году злоумышленника признали виновным в избиении отца до смерти. Он провел в колонии 8 лет 10 месяцев.

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