В Тюмени рецидивиста будут судить за двойное убийство16 февраля в 18:03
- Текст
Он зарезал прохожих.
В суд направлено дело в отношении 30-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на двойное убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как следует из материалов дела, в ночь на 23 октября 2016 года подсудимый находился со своим 29-летним братом в гостях у знакомых на улице Береговой. Мимо дома проходила компания из четверых мужчин, которые знали хозяина и начали его звать. В окно выглянул брат подсудимого и вступил в перепалку с прохожими. Мужчины ушли, но через некоторое время вернулись - один из них потерял телефон. На улице они встретились с братьями, которые собирались домой.
Между мужчинами произошла драка. Подсудимый достал нож и зарезал двоих оппонентов. Еще одного мужчину он тяжело ранил ножом. Досталось и его брату, которого он не признал в темноте.
Следует отметить, что в 2007 году злоумышленника признали виновным в избиении отца до смерти. Он провел в колонии 8 лет 10 месяцев.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 февраля в 20:58
Жительницу Ямала будут судить за гибель 2-летнего сына
Малыш остался без медицинской помощи.16 февраля в 20:10
Тагильчанин упал с 7 этажа и выжил
Спасли сугробы.16 февраля в 19:47
В Свердловской области подросток погиб под поездом
Возбуждено уголовное дело.16 февраля в 18:57
Фанатов Немцова созывают на незаконный митинг в Екатеринбурге
Но без музыки и танцев.16 февраля в 18:57
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.16 февраля в 18:37
Югорчанка подожгла любовницу мужа
Застав пару наедине 1 января.16 февраля в 18:32
Cургутских чиновниц заподозрили в получении взятки
За перевод помещения из нежилого в жилое.16 февраля в 18:27
Екатеринбуржцам предлагают бомбоубежища в аренду
За 10-14,5 тысячи.16 февраля в 18:21
Избитый на остановке челябинец скончался
Его товарищ - в больнице.16 февраля в 18:10
Два кило уральских изумрудов уйдут с молотка
Это первый аукцион для Малышевского рудника.16 февраля в 18:08
Недосмотрели: на Ямале младенец получил ожоги третьей степени
Упав на батарею.16 февраля в 18:05
Дума Белоярского ГО раскололась на три части
Депутаты саботировали выборы спикера.16 февраля в 18:03
В Тюмени рецидивиста будут судить за двойное убийство
Он зарезал прохожих.16 февраля в 17:49
13-летний екатеринбуржец скончался от отравления ядом
Из газового баллончика.16 февраля в 17:44
Брэд Питт вернул себе детей
На время.
-
01 февраля в 18:00
Тюменку отправили за решетку за убийство продавца
И кражу.18 января в 16:05
ВС РФ оставил в силе приговор убийце продавца комиссионки в Тюмени
Он проведет за решеткой 21 год.08 декабря 2016 в 16:24
Зарезавший жену и тещу тюменец сел на 19 лет
Также он должен заплатить штраф.28 ноября 2016 в 19:39
Убивший многодетную тюменку разносчик пиццы признал вину перед ВС РФ
Приговор вступил в силу.25 октября 2016 в 16:37
Тюменца будут судить за убийство жены и тещи
Ему грозит пожизненный срок.24 августа 2016 в 16:18
В Тюмени подросток зарезал человека из любопытства
И рассказал об этом друзьям.20 июля 2016 в 16:34
Убившего многодетную тюменку разносчика пиццы поймали
В Ростовской области.05 июля 2016 в 11:17
Тюменец сел на 11 лет за убийство случайной знакомой
Он задушил девушку.06 мая 2016 в 17:06
Тюменец с сестрой сели на 30 лет за убийство продавца Second Hand
Из-за наркотиков.15 марта 2016 в 18:02
Предполагаемому убийце продавца Second Hand в Тюмени грозит пожизненное
Дело передано в суд.
Главные новости
- 16 февраля в 18:57Свинья общественного согласия
- 16 февраля в 17:4913-летний екатеринбуржец скончался от отравления ядом
- 16 февраля в 17:19Россиян уберегли от 16 терактов
- 16 февраля в 17:07Скрипченко рассчитался с "Уралом"
- 16 февраля в 16:46На Среднем Урале зэкам вдвое легче получить УДО
Аналитика
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.