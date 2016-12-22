Недосмотрели: на Ямале младенец получил ожоги третьей степени16 февраля в 18:08
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Упав на батарею.
Против 26-летней жительницы Тазовского района возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда ребенку по неосторожности.
В декабре 2016 года пьяная женщина оставила своего маленького ребенка без присмотра. Младенец упал с кровати на раскаленные трубы центрального отопления и получил ожоги третьей степени 7% тела. Мать малыша обратилась за помощью к медикам, а те известили о произошедшем полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
С женщины взято обязательство о явке.
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