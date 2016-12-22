Упав на батарею.

Против 26-летней жительницы Тазовского района возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда ребенку по неосторожности.

В декабре 2016 года пьяная женщина оставила своего маленького ребенка без присмотра. Младенец упал с кровати на раскаленные трубы центрального отопления и получил ожоги третьей степени 7% тела. Мать малыша обратилась за помощью к медикам, а те известили о произошедшем полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

С женщины взято обязательство о явке.