Застав пару наедине 1 января.

Жительница Кондинского района, застав мужа наедине с его бывшей, подожгла соперницу. Ревнивице грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, инцидент произошел 1 января, когда парочка отдыхала после новогоднего застолья. Обнаружив блудного супруга, женщина облила его пассию спиртным и подожгла. Та получила ожоги 10% тела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.