Жительницу Ямала будут судить за гибель 2-летнего сына16 февраля в 20:58
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Малыш остался без медицинской помощи.
В Салехардский горсуд передано дело о гибели 2-летнего ребенка по недосмотру матери.
Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ЯНАО, в августе 2016 года мальчик заболел, но женщина не стала обращаться к врачу. По версии следствия, она с сыном отправилась на пароме из города Лабытнанги к подруге в Салехард. Та советовала вызвать скорую – малыш был легко одет, в дороге ему стало хуже. Вместо этого мать уложила ребенка спать, а наутро привезла в больницу – уже мертвого.
Ей вменяется две статьи УК - "Причинение смерти по неосторожности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию".
Стоит отметить, что в 2013 году женщина была лишена родительских прав на старшего ребенка, которому сейчас 5 лет.
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