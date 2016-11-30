Малыш остался без медицинской помощи.

В Салехардский горсуд передано дело о гибели 2-летнего ребенка по недосмотру матери.

Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ЯНАО, в августе 2016 года мальчик заболел, но женщина не стала обращаться к врачу. По версии следствия, она с сыном отправилась на пароме из города Лабытнанги к подруге в Салехард. Та советовала вызвать скорую – малыш был легко одет, в дороге ему стало хуже. Вместо этого мать уложила ребенка спать, а наутро привезла в больницу – уже мертвого.

Ей вменяется две статьи УК - "Причинение смерти по неосторожности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию".

Стоит отметить, что в 2013 году женщина была лишена родительских прав на старшего ребенка, которому сейчас 5 лет.