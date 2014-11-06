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В Перми наемные убийцы захоронили труп у свалкиСегодня в 09:58

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И вскоре предстанут перед судом.

В Прикамье вскоре будет направлено в суд уголовное дело в отношении жителей Пермского района 46 и 19 лет, которые обвиняются в убийстве мужчины по заказу его жены.

Преступление было совершено в октябре 2015 года. Жительница Пермского района предложила знакомому "убрать" ее супруга за деньги. Наемник привлек сообщника (на тот момент несовершеннолетнего).

Обвиняемые задушили жертву металлическим тросом возле деревни Броды и захоронили в лесу возле полигона бытовых отходов на территории Мотовилихинского района Перми.

Родственники убитого обратились с заявлением о его пропаже, поиски были безуспешными. 28 апреля 2016 года тело мужчины обнаружили работники полигона бытовых отходов. Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев.

На допросе его жена подтвердила свою причастность к совершению преступления. С ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство, рассказали "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю.

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