В Челябинске вооруженный мужчина нападает на женщинСегодня в 11:59
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Его ищут.
В Тракторозаводском районе Челябинска совершено два нападения на женщин. Неизвестный, угрожая ножом, отобрал у них личные вещи. Возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в городе появился насильник. Однако полиция опровергла этот факт - нападавший не совершал действий сексуального характера.
Грабителя разыскивают. На вид ему 50-55 лет, рост 160 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, лицо славянской внешности, тонкие губы. Был одет в коричневую дубленку, темное спортивное трико и черную вязаную шапку.
Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о злоумышленнике, позвонить по телефону 02.
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