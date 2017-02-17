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Совладельцу "дочки" УГМК продлили арестСегодня в 10:55

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Суд продолжит рассмотрение дела в марте.

Городской суд Верхней Пышмы продлил арест совладельцу "УГМК-Вторцветмет" (дочерняя структура УГМК) Евгению Доринскому, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Назвать "Уралинформбюро" конкретные сроки в суде затруднились, отметив, что обычно нахождение в СИЗО продлевают на 2 месяца.

Заседание по делу откладывалось несколько раз – обвиняемый не мог явиться в суд из-за болезни. Следующее рассмотрение дела назначено на 14 марта.

Евгений Доринский был взят под стражу в декабре 2015 года. По версии следствия, он принял партию металлолома, но не оплатил ее.

С 2006 до 2012 года Доринский являлся коммерческим директором "УГМК-Вторцветмет", ему принадлежит 30% акций завода. Он числится совладельцем еще порядка десяти предприятий, в их числе Березовский завод по обработке цветных металлов, Урало-Сибирская медная компания, ТД "Уральские цветные металлы".

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