×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ОПГ из Подмосковья похитила 2,2 миллиона у пенсионеров из ТюмениСегодня в 16:12

  • Текст

Подменив деньги на билеты банка приколов.

В Калининский райсуд Тюмени передано уголовное дело в отношении двух жителей Московской области. 34-летний Петр Плетенко и 24-летняя Эльвира Гарунова обвиняются в крупной краже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, весной 2016 года уроженка Молдавии Сильвия Фарыма создала ОПГ для хищения денег у пенсионеров из Тюмени. В состав группы вошли Гарунова и Плетенко.

Злоумышленники по телефону представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и под предлогом предстоящей реформы выясняли наличие денег в квартире пенсионеров. Затем аферисты приезжали к жертвам домой и подменяли настоящие деньги на билеты банка приколов. У двух потерпевших были украдены еще и золотые украшения.

В Тюмень мошенники наведывались в марте, апреле и июне 2016 года. Они похитили у 10 человек более 2,2 миллиона рублей.

Плетенко и Гарунову задержали 15 июня 2016 года.

Фарыма объявлена в розыск, материалы дела в отношении нее выделены в отдельное производство.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×