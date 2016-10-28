ОПГ из Подмосковья похитила 2,2 миллиона у пенсионеров из ТюмениСегодня в 16:12
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Подменив деньги на билеты банка приколов.
В Калининский райсуд Тюмени передано уголовное дело в отношении двух жителей Московской области. 34-летний Петр Плетенко и 24-летняя Эльвира Гарунова обвиняются в крупной краже.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, весной 2016 года уроженка Молдавии Сильвия Фарыма создала ОПГ для хищения денег у пенсионеров из Тюмени. В состав группы вошли Гарунова и Плетенко.
Злоумышленники по телефону представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и под предлогом предстоящей реформы выясняли наличие денег в квартире пенсионеров. Затем аферисты приезжали к жертвам домой и подменяли настоящие деньги на билеты банка приколов. У двух потерпевших были украдены еще и золотые украшения.
В Тюмень мошенники наведывались в марте, апреле и июне 2016 года. Они похитили у 10 человек более 2,2 миллиона рублей.
Плетенко и Гарунову задержали 15 июня 2016 года.
Фарыма объявлена в розыск, материалы дела в отношении нее выделены в отдельное производство.
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