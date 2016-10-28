Подменив деньги на билеты банка приколов.

В Калининский райсуд Тюмени передано уголовное дело в отношении двух жителей Московской области. 34-летний Петр Плетенко и 24-летняя Эльвира Гарунова обвиняются в крупной краже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, весной 2016 года уроженка Молдавии Сильвия Фарыма создала ОПГ для хищения денег у пенсионеров из Тюмени. В состав группы вошли Гарунова и Плетенко.

Злоумышленники по телефону представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и под предлогом предстоящей реформы выясняли наличие денег в квартире пенсионеров. Затем аферисты приезжали к жертвам домой и подменяли настоящие деньги на билеты банка приколов. У двух потерпевших были украдены еще и золотые украшения.

В Тюмень мошенники наведывались в марте, апреле и июне 2016 года. Они похитили у 10 человек более 2,2 миллиона рублей.

Плетенко и Гарунову задержали 15 июня 2016 года.

Фарыма объявлена в розыск, материалы дела в отношении нее выделены в отдельное производство.