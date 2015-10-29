Челябинский насильник напал на 8 человекСегодня в 14:10
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Среди его жертв 7-летняя девочка.
Завершено расследование дела 37-летнего челябинца, который обвиняется по семи статьям УК, от изнасилования и разбоя до угрозы убийством.
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, потерпевшими проходят 7-летняя девочка и еще семь человек.
По версии следствия, мужчина совершал нападения в Челябинске в 2014-2016 годах. Вечером 16 августа прошлого года в Центральном районе он надругался над первоклассницей. К розыску подозреваемого подключались сотрудники ФСБ.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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