Силовики нагрянули в управление Росрееста по ХМАО-ЮгреСегодня в 14:25
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С обысками.
16 февраля 2017 года в управлении Росреестра по ХМАО-Югре прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в том числе в личном кабинете главы ведомства. На месте работали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции окружного УМВД.
"Это проходило в рамках проверки, организованной по заявлению гражданина. Что именно мужчина изложил, мы сказать пока не можем в интересах следствия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной полиции.
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