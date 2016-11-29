С обысками.

16 февраля 2017 года в управлении Росреестра по ХМАО-Югре прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в том числе в личном кабинете главы ведомства. На месте работали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции окружного УМВД.

"Это проходило в рамках проверки, организованной по заявлению гражданина. Что именно мужчина изложил, мы сказать пока не можем в интересах следствия", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной полиции.