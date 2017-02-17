×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тавде студент изнасиловал 53-летнюю соседку приятеляСегодня в 16:19

  • Текст

Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Тавды. Он обвиняется по ст.131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 28 февраля 2016 года в квартире у 53-летней женщины отключилось электричество. Она обратилась за помощью к соседям, у которых гостили двое молодых людей. Пьяные гости вызвались помочь. Когда они начали чинить электропроводку, одного из них ударило током. После этого незадачливые ремонтники покинула квартиру.

Спустя несколько часов один из них - 19-летний студент - вернулся. Он избил женщину и изнасиловал ее.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×