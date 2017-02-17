Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Тавды. Он обвиняется по ст.131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 28 февраля 2016 года в квартире у 53-летней женщины отключилось электричество. Она обратилась за помощью к соседям, у которых гостили двое молодых людей. Пьяные гости вызвались помочь. Когда они начали чинить электропроводку, одного из них ударило током. После этого незадачливые ремонтники покинула квартиру.

Спустя несколько часов один из них - 19-летний студент - вернулся. Он избил женщину и изнасиловал ее.