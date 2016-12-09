Которые купил в Екатеринбурге.

Сургутский райсуд вынес приговор бывшему замначальника Новоуренгойского межрайонного отдела УФСКН России по ЯНАО. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и злоупотреблении полномочиями.

Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания "майор полиции" и назначили 100 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Установлено, что в сентябре 2015 года подсудимый купил в Екатеринбурге 74 грамма наркотика и поехал на Ямал. На территории Сургутского района его задержали сотрудники УФСБ по Тюменской области.