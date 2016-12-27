Орудовавших в транспорте.

В Екатеринбурге полицейские накрыли трио карманников, "работавшее" на остановках и в общественном транспорте.

По версии следствия, криминальная троица орудовала на остановках и в салоне общественного транспорта. Выбрав девушку с дорогим гаджетом, злоумышленники ждали, когда она начнет садится в транспорт. В этот момент один из них как бы случайно сталкивался с жертвой, отвлекая внимание. Второй вытаскивал из ее сумки или кармана телефон или кошелек и сразу передавал его третьему напарнику. Потом мужчины меняли дислокацию. Похищенное они сбывали скупщикам, а деньги тратили на себя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Двое безработных молодых людей, ранее судимые за карманные кражи, арестованы. Им грозит до 5 лет лишения свободы по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Их третий подельник объявлен в розыск.

Полицейские просят всех, кто мог пострадать от действий троицы, позвонить по телефонам: (343) 356-42-05 или 02.