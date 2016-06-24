В Екатеринбурге вооруженный налетчик ограбил банк17 февраля в 19:26
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Сумма ущерба устанавливается.
17 февраля в Екатеринбурге неизвестный мужчина ограбил отделение банка "Ак Барс" на улице Щорса.
Сообщение в полицию поступило в 9.55 утра. Мужчина зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил деньги.
Сумма ущерба сейчас устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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