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В Екатеринбурге вооруженный налетчик ограбил банк17 февраля в 19:26

  • Текст

Сумма ущерба устанавливается.

17 февраля в Екатеринбурге неизвестный мужчина ограбил отделение банка "Ак Барс" на улице Щорса.

Сообщение в полицию поступило в 9.55 утра. Мужчина зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил деньги.

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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