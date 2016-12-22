Нижнетагильский инкассатор инсценировал кражу 1 миллиона Сегодня в 08:39
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Голь на выдумки хитра?
На Среднем Урале раскрыто хищение 1 миллиона рублей у инкассатора, совершенное 17 февраля в Нижнем Тагиле. Оперативники выяснили, что преступление инсценировал сам 26-летний потерпевший на пару с другом.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, инкассатор изначально попал под подозрение - его рассказ о нападении неизвестного был шит белыми нитками. По словам мужчины, когда он забрал мешок с 1 миллионом рублей с предприятия на улице Орджоникидзе, его ударили электрошокером или тяжелом предметом, после чего инкассатор потерял сознание. Когда он якобы очнулся, деньги исчезли.
После допроса злоумышленник сознался, что ограбление он подстроил сам, свой поступок он объяснил низкой зарплатой. Мужчина перекинул мешок с деньгами через забор, где добычу поджидал подельник на автомобиле. Сообщник инкассатора также задержан и доставлен в органы внутренних дел.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж", продолжается.
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