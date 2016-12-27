В Екатеринбурге арестованы подозреваемые в убийстве почтальонаСегодня в 08:53
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Пенсионерка и ее сын.
63-летней жительнице Екатеринбурга и ее 29-летнему сыну предъявлено обвинение в убийстве почтальона, совершенном днем 17 февраля 2017 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, тело 60-летней женщины с ножевыми ранениями было найдено в подъезде дома по Самоцветному бульвару. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемых, которые живут в этом же доме, задержали по горячим следам. 19 февраля Чкаловский райсуд принял решение об их аресте на 2 месяца. Проверяется информация о том, что при нападении у почтальона похитили крупную сумму денег – до 240 тысяч рублей.
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