Пенсионерка и ее сын.

63-летней жительнице Екатеринбурга и ее 29-летнему сыну предъявлено обвинение в убийстве почтальона, совершенном днем 17 февраля 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, тело 60-летней женщины с ножевыми ранениями было найдено в подъезде дома по Самоцветному бульвару. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемых, которые живут в этом же доме, задержали по горячим следам. 19 февраля Чкаловский райсуд принял решение об их аресте на 2 месяца. Проверяется информация о том, что при нападении у почтальона похитили крупную сумму денег – до 240 тысяч рублей.