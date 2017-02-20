×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд над экс-губернатором Сахалина Хорошавиным стартовалСегодня в 09:39

  • Текст

Слушания обещают затянуться.

В горсуде Южно-Сахалинска 20 февраля 2017 года начались предварительные слушания по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывших подчиненных. Им вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Процесс обещает затянуться, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в суде. До обеда были рассмотрены лишь материалы, касающиеся помощника Хорошавина - Андрея Икрамова. Его защита заявила журналистам, что будет требовать прекращения дела, поскольку расследование, по мнению адвокатов, велось некорректно.

Заседание проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых также бывший замглавы региона Сергей Карепкин и министр сельского хозяйства Николай Борисов. По данным следствия, фигуранты дела за 2009-2015 годы незаконно обогатились на сумму около 522 миллионов рублей, получая от предпринимателей взятки за право заключать госконтракты, выделение бюджетных субсидий, своевременную приемку и оплату работ.

В марте 2015 года Хорошавин был задержан и снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. Расследованием занималась Генпрокуратура. 14 февраля 2017 года обвиняемых этапировали из Москвы на Сахалин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×