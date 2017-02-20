Слушания обещают затянуться.

В горсуде Южно-Сахалинска 20 февраля 2017 года начались предварительные слушания по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывших подчиненных. Им вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Процесс обещает затянуться, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в суде. До обеда были рассмотрены лишь материалы, касающиеся помощника Хорошавина - Андрея Икрамова. Его защита заявила журналистам, что будет требовать прекращения дела, поскольку расследование, по мнению адвокатов, велось некорректно.

Заседание проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых также бывший замглавы региона Сергей Карепкин и министр сельского хозяйства Николай Борисов. По данным следствия, фигуранты дела за 2009-2015 годы незаконно обогатились на сумму около 522 миллионов рублей, получая от предпринимателей взятки за право заключать госконтракты, выделение бюджетных субсидий, своевременную приемку и оплату работ.

В марте 2015 года Хорошавин был задержан и снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. Расследованием занималась Генпрокуратура. 14 февраля 2017 года обвиняемых этапировали из Москвы на Сахалин.