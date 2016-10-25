В Челябинске поймали подозреваемого в нападении на женщинСегодня в 10:41
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Рецидивист был судим за убийство.
В Челябинске задержали подозреваемого в нападениях на женщин. Им оказался 51-летний мужчина, неоднократно судимый, в том числе за убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Вооруженный ножом рецидивист ограбил двух женщин в Тракторозаводском районе. Возбуждены два уголовных дела, решается вопрос об аресте подозреваемого.
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В Челябинске вооруженный мужчина нападает на женщин
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