Рецидивист был судим за убийство.

В Челябинске задержали подозреваемого в нападениях на женщин. Им оказался 51-летний мужчина, неоднократно судимый, в том числе за убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Вооруженный ножом рецидивист ограбил двух женщин в Тракторозаводском районе. Возбуждены два уголовных дела, решается вопрос об аресте подозреваемого.

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