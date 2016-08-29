Ему грозит 15 лет.

На Ямале в суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Приуральского района, который склонял несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

29 июля 2016 года в Белоярскую участковую больницу были госпитализированы две девушки 15 и 19 лет с признаки наркотического отравления. Как выяснилось, пострадавшие поддались на уговоры знакомого и попробовали опасное вещество. При обысках по месту жительства обвиняемого было найдено 0,946 грамма гашиша, а также приспособление для его курения.

Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.