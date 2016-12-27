В Березовском мошенники торговали "копеечной" землей Сегодня в 13:24
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При содействии сотрудника Росреестра.
В Березовском возбуждено уголовное дело по факту махинаций с земельными участками. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, злоумышленники продавали наделы по поддельным документам всего по 50 тысяч рублей.
Право собственности по незаконным сделкам купли-продажи регистрировал "свой" человек в Росреестре. Незаконно отчуждены были около 20 участков, в том числе в саду "Дачник".
Стоит отметить, что на днях в Березовском было возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения 20 гектаров государственных земель.
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