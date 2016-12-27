×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Березовском мошенники торговали "копеечной" землей Сегодня в 13:24

  • Текст

При содействии сотрудника Росреестра.

В Березовском возбуждено уголовное дело по факту махинаций с земельными участками. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, злоумышленники продавали наделы по поддельным документам всего по 50 тысяч рублей.

Право собственности по незаконным сделкам купли-продажи регистрировал "свой" человек в Росреестре. Незаконно отчуждены были около 20 участков, в том числе в саду "Дачник".

Стоит отметить, что на днях в Березовском было возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения 20 гектаров государственных земель.

Ранее по теме:
В Березовском мошенники "отщипнули" от госземель 20 гектаров

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×