В ходе застолья.

В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Тобольска. Он обвиняется в убийстве 35-летнего знакомого, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено вечером 12 декабря 2016 года в 7-м микрорайоне города. Двое приятелей поругались во время застолья на почве ревности - один из них, схватив обрез ружья, выстрелил в голову другому и скрылся. Спустя некоторое время его задержали.