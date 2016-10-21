Житель Тобольска из ревности застрелил приятеля20 февраля в 15:29
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В ходе застолья.
В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Тобольска. Он обвиняется в убийстве 35-летнего знакомого, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Преступление было совершено вечером 12 декабря 2016 года в 7-м микрорайоне города. Двое приятелей поругались во время застолья на почве ревности - один из них, схватив обрез ружья, выстрелил в голову другому и скрылся. Спустя некоторое время его задержали.
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