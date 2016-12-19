Югорского подростка довели до самоубийстваСегодня в 13:50
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Вновь под подозрением группы смерти.
В югорском поселке Пойковский под окнами многоэтажки обнаружен труп 13-летнего школьника. По предварительным данным, подросток совершил суицид, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
По некоторой информации, мальчик мог находиться под влиянием так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Семья погибшего характеризуется положительно и в поле зрения правоохранителей не попадала.
Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
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