В Екатеринбурге рецидивист тяжело ранил автоледиСегодня в 13:33
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Пытаясь забрать деньги.
18 февраля 2017 года в Екатеринбурге задержали 33-летнего мужчину по подозрению в нападении на автоледи.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в субботу около 20 часов 26-летняя девушка вышла из продуктового магазина на Бардина и села в свою машину. Неожиданно на переднее пассажирское сиденье к ней подсел незнакомый мужчина. Угрожая ножом, он потребовал деньги и личные вещи.
Девушка начала кричать и сопротивляться. В ответ незнакомец ударил ее ножом, тяжело ранив. Потерпевшая открыла дверь и стала звать на помощь. Ее крики привлекли внимание многочисленных прохожих, и злоумышленник побежал в сторону парка Архипова. На бегу он успел избавиться от ножа. За мужчиной кинулся один из прохожих. Через несколько минут к нему подоспели сотрудники уголовного розыска.
Девушку госпитализировали.
Изначально задержанный отрицал свою причастность, но спустя некоторое время признал вину. Он рассказал, что две недели назад лишился работы и пытался добыть денег. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчина арестован.
Ранее нападавший был судим за аналогичное преступление. Он вышел из колонии в 2015 году после 8 лет заключения.
Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям и просят всех, кто мог пострадать от его действий, позвонить по телефонам: 356-42-04, 294-14-94 или 02.
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