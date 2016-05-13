Срок давности не истек.

Челябинский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего директора Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова Павла Абрамова.

1 декабря 2016 года оно было прекращено в связи с истечением срока данности, однако прокурор подал апелляцию. По его мнению, дата окончания преступления была определена неверно, и срок давности еще не истек. Суд жалобу удовлетворил и отправил дело на новое рассмотрение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Абрамов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб предприятию в размере почти 17 миллионов рублей. По версии следствия, он незаконно передал в собственность других лиц котельную, принадлежавшую заводу.

Павел Абрамов и его заместитель Александр Болотников были арестованы в декабре 2014 года после того, как новый топ-менеджмент УКВЗ заявил о хищениях на предприятии. Первоначально речь шла о продаже трамвайных вагонов в Москву по заниженной стоимости, однако сейчас это обвинение в заявлении прокуратуры не фигурирует. За прошедшие два года мера пресечения для обвиняемых менялась несколько раз. В мае 2016 года они были отпущены под подписку о невыезде.

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