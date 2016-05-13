×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уголовное дело экс-директора УКВЗ вернули в суд20 февраля в 15:42

  • Текст

Срок давности не истек.

Челябинский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего директора Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова Павла Абрамова.

1 декабря 2016 года оно было прекращено в связи с истечением срока данности, однако прокурор подал апелляцию. По его мнению, дата окончания преступления была определена неверно, и срок давности еще не истек. Суд жалобу удовлетворил и отправил дело на новое рассмотрение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Абрамов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб предприятию в размере почти 17 миллионов рублей. По версии следствия, он незаконно передал в собственность других лиц котельную, принадлежавшую заводу.

Павел Абрамов и его заместитель Александр Болотников были арестованы в декабре 2014 года после того, как новый топ-менеджмент УКВЗ заявил о хищениях на предприятии. Первоначально речь шла о продаже трамвайных вагонов в Москву по заниженной стоимости, однако сейчас это обвинение в заявлении прокуратуры не фигурирует. За прошедшие два года мера пресечения для обвиняемых менялась несколько раз. В мае 2016 года они были отпущены под подписку о невыезде.

Ранее по теме:
Экс-руководителей УКВЗ отпустили из-под домашнего ареста
Экс-директора УКВЗ вернули в СИЗО

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×