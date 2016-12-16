Пермяк сел на 19 лет за надругательство над девочкой20 февраля в 16:45
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Он заманил ребенка в квартиру.
Суд вынес приговор 38-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над малолетней девочкой. Мужчина проведет 19 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.
Преступление было совершено днем 20 июля 2016 года. Пьяный мужчина заманил к себе в квартиру незнакомую девочку и надругался над ней. Уголовное дело было возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.
Приговор в силу не вступил.
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