Он заманил ребенка в квартиру.

Суд вынес приговор 38-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над малолетней девочкой. Мужчина проведет 19 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Преступление было совершено днем 20 июля 2016 года. Пьяный мужчина заманил к себе в квартиру незнакомую девочку и надругался над ней. Уголовное дело было возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.

Приговор в силу не вступил.