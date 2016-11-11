Ему грозит 20 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Магнитогорска, который обвиняется в надругательстве над мальчиками. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый вступил в интимную переписку с 13-летним школьником. Он склонял подростка к действиям сексуального характера и предлагал организовывать встречи с другими мальчиками. Затем злоумышленник надругался в своей квартире над 11-летним ребенком.

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.