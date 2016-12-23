В Екатеринбурге экс-замдиректора "Столовой №6" сел на 7,5 лет20 февраля в 17:52
- Текст
За хищение 56 миллионов.
20 февраля 2017 года Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор по делу бывшего замдиректора ЕМУП "Столовая №6" Дмитрия Зеленцова, обвиняемого в хищении 56 миллионов рублей. Он получил 7,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Его подельники Татьяна Романова и Юлия Гапитова отправлена в ИК общего режима на 4,5 года, а Елена Поздеева - на 4 года 3 месяца. Они должны выплатить по 200 тысяч рублей.
По версии следствия, Д.Зеленцов состоял в ОПГ. С ноября 2011 по август 2013 года на счет его фирмы заказчик перевел десятки миллионов рублей, оплатив услуги, которые не были оказаны. Зеленцов с сообщниками вывел деньги на счета подконтрольных организаций и обналичил.
Долгое время он скрывался от правоохранителей за границей. С ноября 2015 года находился в международном розыске. Спустя месяц его задержали при попытке въехать в Болгарию с территории Турции.
Новости по теме:
В Екатеринбурге стартует суд над экс-замдиректора "Столовой №6"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.20 февраля в 19:09
Шипулин заработал 19,75 тысячи евро на мировом первенстве
Без медалей в личных гонках.
-
15 февраля в 13:38
В Екатеринбурге заводчане похитили металл на 6 миллионов
Их отправили за решетку.09 февраля в 17:22
Екатеринбурженки пытались втянуть приставов в 6-миллионную аферу
Но обман вскрыли.08 февраля в 18:50
Екатеринбурженка села на 10 лет за истязание четверых детей
Один из которых погиб.08 февраля в 15:27
Многодетная екатеринбурженка села на 8 лет за убийство мужа
У нее осталось четверо детей.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.17 января в 11:35
Свердловчанин сел на 10 лет за нападение на продавца в Тюмени
Он ударил ножом 18-летнюю девушку.13 января в 11:23
В Екатеринбурге осудили банду наркоторговцев за миллион доз "синтетики"
В ОПГ было семеро.23 декабря 2016 в 13:51
В Прикамье бухгалтер детсадов похитила 12 миллионов
Она села на 9,5 лет.20 декабря 2016 в 13:49
В Перми директор агентства недвижимости похитила 86 миллионов
У клиентов.12 декабря 2016 в 11:41
Екатеринбургский бизнесмен Кретов сел на 4 года
За мошенничество.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.