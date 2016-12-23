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В Екатеринбурге экс-замдиректора "Столовой №6" сел на 7,5 лет20 февраля в 17:52

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За хищение 56 миллионов.

20 февраля 2017 года Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор по делу бывшего замдиректора ЕМУП "Столовая №6" Дмитрия Зеленцова, обвиняемого в хищении 56 миллионов рублей. Он получил 7,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Его подельники Татьяна Романова и Юлия Гапитова отправлена в ИК общего режима на 4,5 года, а Елена Поздеева - на 4 года 3 месяца. Они должны выплатить по 200 тысяч рублей.

По версии следствия, Д.Зеленцов состоял в ОПГ. С ноября 2011 по август 2013 года на счет его фирмы заказчик перевел десятки миллионов рублей, оплатив услуги, которые не были оказаны. Зеленцов с сообщниками вывел деньги на счета подконтрольных организаций и обналичил.

Долгое время он скрывался от правоохранителей за границей. С ноября 2015 года находился в международном розыске. Спустя месяц его задержали при попытке въехать в Болгарию с территории Турции.

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