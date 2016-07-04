На Южном Урале для сирот втридорога закупили непригодное жилье20 февраля в 18:34
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За дело взялись следователи.
В Чесменском районе Челябинской области чиновники втридорога закупили для сирот квартиры, непригодные для проживания. Результаты прокурорской проверки направлены в следственные органы.
Как выяснилось, 3 квартиры, приобретенные в селе Чесма по 800 тысяч рублей каждая, не соответствуют нормам. Реальную стоимость жилья предстоит выяснить оценщику, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Южному Уралу.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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