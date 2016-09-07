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Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника20 февраля в 19:41

  • Текст

Он заколотил его палкой.

В Кургане вынесен приговор 38-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве товарища-инвалида, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Преступление было совершено в июле 2016 года на набережной реки Тобол. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с инвалидом-колясочником и до смерти заколотил его деревянной палкой.

По приговору суда курганец отправится в колонию строгого режима на 14 лет.

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