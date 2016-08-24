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До суда дошло дело расчленившего приятеля тагильчанина21 февраля в 10:35

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Он сбросил останки в реку.

В Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, преступление было совершено в ночь на 24 апреля 2016 года на улице Жуковского. Обвиняемый выпивал у себя дома в компании 29-летнего мужчины. Они повздорили, когда речь зашла об общей знакомой. Старший из приятелей конфликтовал с ней, а собутыльник встал на ее сторону, за что получил смертельный удар ножом.

Злоумышленник расчленил тело на балконе ножовкой. Часть останков он выбросил в мусорный контейнер, часть - в реку Тагил. В начале июня 2016 года рыбаки выловили кисть человека. Выехавшие на место правоохранители обнаружили другие части тела.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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