До суда дошло дело расчленившего приятеля тагильчанина21 февраля в 10:35
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Он сбросил останки в реку.
В Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, преступление было совершено в ночь на 24 апреля 2016 года на улице Жуковского. Обвиняемый выпивал у себя дома в компании 29-летнего мужчины. Они повздорили, когда речь зашла об общей знакомой. Старший из приятелей конфликтовал с ней, а собутыльник встал на ее сторону, за что получил смертельный удар ножом.
Злоумышленник расчленил тело на балконе ножовкой. Часть останков он выбросил в мусорный контейнер, часть - в реку Тагил. В начале июня 2016 года рыбаки выловили кисть человека. Выехавшие на место правоохранители обнаружили другие части тела.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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