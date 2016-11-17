Подозреваемый задержан.

В Верхнеуральске задержали 35-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над первоклассницей. По версии следствия, он напал на 7-летнюю девочку 20 февраля 2017 года в квартире, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении обвинения.