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В Верхнеуральске первоклассница стала жертвой педофила21 февраля в 12:36

  • Текст

Подозреваемый задержан.

В Верхнеуральске задержали 35-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над первоклассницей. По версии следствия, он напал на 7-летнюю девочку 20 февраля 2017 года в квартире, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении обвинения.

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