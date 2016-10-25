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Жительница ЯНАО села на 5 лет за гибель сестры от шока21 февраля в 12:57

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Из-за кровопотери.

На Ямале суд вынес приговор 26-летней жительнице Лабытнанги, признав ее виновной в смерти сестры. Девушка проведет 5 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 12 июня 2016 года. Между сестрами 26 и 29 лет вспыхнула ссора, и младшая ударила старшую ножом в бедро. У женщины от острой кровопотери развился геморрагический шок тяжелой степени. Она скончалась в больнице.

Обвиняемая подбивала свидетелей сказать, что погибшая ранила себя сама. Но ей не удалось избежать ответственности по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего).

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