×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Участникам массовой драки в Тобольске грозит до 5 лет21 февраля в 14:44

  • Текст

Они ударили стражей порядка.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух участников массовой драки в кафе Тобольска. Они подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел ранним утром 19 февраля 2017 года. Повздорили молодые люди из двух разных компаний. Словесная перепалка переросла в потасовку. Сотрудники кафе вызвали вневедомственную охрану.

Дебоширы не реагировали на требования стражей порядка и оказали сопротивление. У сотрудников Росгвардии диагностировали ушибы и кровоподтеки.

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Новости по теме:
В кафе Тобольска произошла массовая драка

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

С квитанцией в "неотложку"

С квитанцией в "неотложку"

Отправляются пенсионеры.

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×