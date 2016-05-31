Они ударили стражей порядка.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух участников массовой драки в кафе Тобольска. Они подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел ранним утром 19 февраля 2017 года. Повздорили молодые люди из двух разных компаний. Словесная перепалка переросла в потасовку. Сотрудники кафе вызвали вневедомственную охрану.

Дебоширы не реагировали на требования стражей порядка и оказали сопротивление. У сотрудников Росгвардии диагностировали ушибы и кровоподтеки.

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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