Участникам массовой драки в Тобольске грозит до 5 лет21 февраля в 14:44
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Они ударили стражей порядка.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух участников массовой драки в кафе Тобольска. Они подозреваются в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Инцидент произошел ранним утром 19 февраля 2017 года. Повздорили молодые люди из двух разных компаний. Словесная перепалка переросла в потасовку. Сотрудники кафе вызвали вневедомственную охрану.
Дебоширы не реагировали на требования стражей порядка и оказали сопротивление. У сотрудников Росгвардии диагностировали ушибы и кровоподтеки.
Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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