В рабочем кабинете.

В Екатеринбурге в рабочем кабинете задержали главу одного из районов города по подозрению в коррупционном преступлении. По сведениям газеты "Коммерсантъ", речь может идти о руководителе Верх-Исетского района Александре Бреденко.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" сообщили, что не владеют данной информацией. Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания.

Телефоны администрации Верх-Исетского района не отвечают.