В Екатеринбурге задержали главу района21 февраля в 14:06
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В рабочем кабинете.
В Екатеринбурге в рабочем кабинете задержали главу одного из районов города по подозрению в коррупционном преступлении. По сведениям газеты "Коммерсантъ", речь может идти о руководителе Верх-Исетского района Александре Бреденко.
В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" сообщили, что не владеют данной информацией. Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания.
Телефоны администрации Верх-Исетского района не отвечают.
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