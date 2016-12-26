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В Екатеринбурге задержали главу района21 февраля в 14:06

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В рабочем кабинете.

В Екатеринбурге в рабочем кабинете задержали главу одного из районов города по подозрению в коррупционном преступлении. По сведениям газеты "Коммерсантъ", речь может идти о руководителе Верх-Исетского района Александре Бреденко.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" сообщили, что не владеют данной информацией. Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания.

Телефоны администрации Верх-Исетского района не отвечают.

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