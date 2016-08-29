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На Ямале зарезали вахтовика21 февраля в 15:34

  • Текст

Под подозрение попал его земляк.

На Ямале 44-летнего вахтовика заподозрили в убийстве коллеги. Мужчина задержан.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 19 февраля 2017 года около 6 утра на Тарко-Салинском нефтегазовом промысле. Двое уроженцев Оренбургской области поругались в ходе застолья, и один зарезал другого. 27-летний мужчина скончался на месте.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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