Подозреваемый задержан.

Житель Екатеринбурга стал жертвой грабителей в центре города.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 35-летний мужчина обратился с заявлением о нападении вечером 15 февраля. Двое молодчиков напали на него около 23.25 на улице Карла Либкнехта – ударили по лицу и забрали мобильник. Ущерб оценен в 2 тысячи рублей. Удалось составить фоторобот преступников.

На следующий день сыщики задержали 30-летнего уроженца Башкортостана, ранее судимого бездомного. На очной ставке он во всем признался. Телефон, который подельники сбыть не успели, возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ ("Грабеж"), подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Решения суда он будет ждать под стражей.

Не исключено, что задержанный причастен к другим преступлениям. Всех, кто мог пострадать от его действий, просят позвонить на номер 02 или в отдел полиции №1: (343) 356-42-01.