Из-за болезни Обухова.

21 февраля Сысертский райсуд Свердловской области не смог приступить к рассмотрению дела о мошенничестве с землями барда Александра Новикова. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, полиция не смогла обеспечить явку главного обвиняемого – коммерсанта Ивана Обухова, в связи с чем заседание пришлось перенести на 7 марта.

Как уточняют источники агентства, Обухов простыл, в связи с чем его не смогли доставить из СИЗО на процесс.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в связи с попыткой "увода" у шансонье Новикова порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе. На скамье подсудимых топ-менеджеры овощебазы №4 Иван Обухов и Виктор Новиков и гендиректор ООО "Светояр" Лариса Ассонова. Общая стоимость наделов в материалах дела оценивается в 88 миллионов рублей, хотя Новиков утверждает, что она превышает 300 миллионов.

По версии следствия, в октябре 2015 года Л.Ассонова на правах соучредителя ООО "Светояр", на балансе которой находились земельные участки, продала их ООО "УК Уктус", принадлежащему И.Обухову. Сума сделки составила 14 миллионов рублей. Позже А.Новиков, являющийся основным учредителем ООО "Светояр", заявил, что продажа была осуществлена без его согласия, и обвинил всех участников сделки в сговоре.

Сам бард на пару со своим бывшим бизнес-партнером Михаилом Шилимановым проходит обвиняемым по другому уголовному делу – о мошенничестве с деньгами пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного жилья на окраине Екатеринбурга не получили.