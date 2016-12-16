В Челябинске у кладбища нашли тайник с наркотиками21 февраля в 17:34
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Задержаны двое мужчин.
В Челябинске неподалеку от Градского кладбища обнаружен тайник с наркотиками.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, 16 февраля 2017 года сотрудники вневедомственной охраны заметили Lada Granta, схожую по описанию с недавно угнанной. Заметив патрульный автомобиль, водитель "Лады" попытался скрыться и поехал в сторону леса. Однако гвардейцам удалось догнать машину.
В автомобиле находились двое мужчин 26 и 28 лет. У обоих на руках были резиновые перчатки, а на коленях и по всему салоны лежали полиэтиленовые пакетики с наркотиками. Всего было изъято 200 свертков с веществом PVP. Кроме того, мужчины указали тайник, где был спрятан 1 килограмм наркотика.
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1, а также ч.3 ст.30 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемым грозит пожизненное заключение.
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