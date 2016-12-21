В Сургуте экс-сотрудница Росреестра оставила ветерана без жилья21 февраля в 18:10
- Текст
Ее ждет суд.
В суд направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудницы Сургутского отдела управления Росреестра по ХМАО-Югре. Женщину обвиняют по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры.
По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемая неправомерно зарегистрировала на другой лицо право собственности на квартиру, половина которой принадлежала ветерану ВОВ. В результате мужчина лишился единственного жилья.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
21 февраля в 20:18
Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
После нескольких часов обысков.21 февраля в 20:01
Южноуралец случайно зарезал нападавшего
Ему грозит 2 года.21 февраля в 19:45
В Кургане автобус протаранил легковушку - погиб человек
Еще двое пострадали.21 февраля в 19:21
Пермяк отделался "условкой" за истязание 8-летнего пасынка
Он издевался над ребенком больше полугода.21 февраля в 19:20
Екатеринбуржцы развели более 100 свалок
В черте города.21 февраля в 19:18
Гребенщиков закатил бесплатный концерт в Тюмени
По традиции.21 февраля в 19:17
Суд обязал руководство гимназии №9 взяться за здание
По требованию прокуратуры.21 февраля в 19:16
Трассу М5 "Урал" закрыли из-за непогоды
На несколько часов.21 февраля в 18:58
В центре Екатеринбурга ограбили прохожего
Подозреваемый задержан.21 февраля в 18:48
В свердловском Уставном суде оспаривают право депутатов выбирать мэров
Протестующие подали голос в Дегтярске.21 февраля в 18:43
В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
Мальчик получил травму головы.21 февраля в 18:36
Стюардессы подали в суд на "Аэрофлот" за "толстых и страшных"
Сотрудниц "рассортировали" по внешности.21 февраля в 18:28
Уральские политики почтили память погибших в ВОВ
Возложением цветов.21 февраля в 18:20
Екатеринбуржец отсудил 40 тысяч за сорванный концерт Павла Воли
Организаторы не спешат раскошеливаться.21 февраля в 18:15
На Среднем Урале изуродованный труп собаки выбросили у детсада
С пса сняли шкуру и отрубили лапы.
-
13 февраля в 15:45
Сургутянина отправили за решетку за похищение девушки
Он хотел избавить ее от алкоголизма.13 февраля в 13:29
Отрезавшая сожителю ноги сургутянка предстанет перед судом
Она расправилась с мужчиной в Новый год.10 февраля в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.08 февраля в 19:45
В Югре бывший инспектор Ростехнадзора сел на 7 лет за взятку
В 1,6 миллиона.21 декабря 2016 в 10:18
Экс-воспитательнице "Доброго волшебника" вынесен приговор
Ее отправили на выселки.09 декабря 2016 в 16:22
Поставивший памятник Сталину сургутянин арестован
За нацистскую символику.24 ноября 2016 в 16:58
Украинка села на 9 лет за наркоторговлю в Сургуте
Она припасла килограмм "синтетики".23 ноября 2016 в 18:51
В Тюмени за аферы с землей будут судить сотрудницу Росреестра
И ее знакомого бизнесмена.07 ноября 2016 в 17:24
Экс-директор сургутского ЧОП "Парус" ответит за гибель 3 человек
При пожаре.03 ноября 2016 в 17:19
Экс-сотрудники ИК-46 получили сроки за гибель заключенного
Условные.
Главные новости
- 21 февраля в 20:18Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
- 21 февраля в 18:43В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
- 21 февраля в 16:42Екатеринбургскую телебашню выставили на продажу
- 21 февраля в 15:58Зауралец пытался сбыть в Екатеринбурге 1,5 килограмма "синтетики"
- 21 февраля в 15:04Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
Аналитика
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.
С квитанцией в "неотложку"
Отправляются пенсионеры.
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.