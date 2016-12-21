Ее ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудницы Сургутского отдела управления Росреестра по ХМАО-Югре. Женщину обвиняют по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемая неправомерно зарегистрировала на другой лицо право собственности на квартиру, половина которой принадлежала ветерану ВОВ. В результате мужчина лишился единственного жилья.