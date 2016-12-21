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В Сургуте экс-сотрудница Росреестра оставила ветерана без жилья21 февраля в 18:10

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Ее ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-сотрудницы Сургутского отдела управления Росреестра по ХМАО-Югре. Женщину обвиняют по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемая неправомерно зарегистрировала на другой лицо право собственности на квартиру, половина которой принадлежала ветерану ВОВ. В результате мужчина лишился единственного жилья.

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