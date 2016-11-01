Он издевался над ребенком больше полугода.

Суд вынес приговор 38-летнему жителю Чердынского райна, признав его виновным в истязании 8-летнего пасынка. Мужчине назначили 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что с февраля по октябрь 2016 года мужчина систематически бил ребенка и издевался над ним.